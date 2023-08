Limare gli ultimi tasselli della rosa, cedere gli esuberi e resistere alle avances delle altre squadre per i propri giocatori. Sono questi gli obiettivi rimasti nel mercato del Milan, una campagna piena di movimenti ma che promette di regalare novità anche nelle ultime due settimane della finestra estiva.



KRUNIC - C’è un nome che rischia di essere l’ago della bilancia per i rossoneri: si tratta di Rade Krunic. La trattativa che sembrava interrotta con il Fenerbahce per il bosniaco è in realtà ancora in ballo. Come scrive Relevo, i turchi non hanno mollato il centrocampista, pur essendo molto attivi sul mercato. Nelle ultime ore infatti i gialloblù hanno annunciato gli arrivi di Cengiz Under, per 15 milioni, e di Fred dal Manchester United. Il brasiliano spazia nelle stesse zone di Krunic, è stato acquistato per 10 milioni di euro + 5 di bonus ma non gli sbarra le porte. Nella ricerca di un titolo che manca da troppo al club di Istanbul, al Fener vogliono fare le cose per bene e il centrocampista del Milan resta un obiettivo.



PREZZO - Con lui l’accordo è stato già trovato. Ingaggio triplicato: dagli attuali 1,2 milioni di euro netti ai 3-3,5 promessi dai turchi. Una cifra che ha spinto il giocatore a volere la cessione e a spingere per il trasferimento. Più complicati però sono stati i primi contatti tra i due club. Persiste infatti una netta distanza economica tra quanto il Milan valuta il giocatore e quanto i turchi sono disposti ad offrire. Il Fenerbahce ha proposto, verbalmente e tramite intermediario, prima 4 milioni di euro, poi 7, a condizione che il pagamento possa avvenire in rate e non in un’unica soluzione. Il Milan ha fatto finta di non sentire. Anzi, ha aumentato in queste ore le pretese. Dagli iniziali 10 milioni per liberarsi del coltellino svizzero di Pioli agli attuali 12-15. D’altronde la neo squadra di Dzeko ha dimostrato coi fatti che i fondi non sono un problema in questa sessione di mercato. E il Milan si è adeguato. Sullo sfondo resta l’ipotesi rinnovo. A Casa Milan infatti si sta lavorando alla proposta di ritocco del suo stipendio da raddoppiare per farlo contento e tenerselo stretto.