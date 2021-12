Nico Estevez nella prossima stagione guiderà il Dallas FC, franchigia della MLS statunitense. Il giovane tecnico spagnolo lascia così il ruolo di assistente del ct degli USA Gregg Berhalter per provare l'avventura da allenatore in un club dopo le esperienze in Spagna alla guida del Valencia B e successivamente della prima squadra per un breve periodo.