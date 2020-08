. E succede a Dallas, nei minuti che precedono la gara di Major League Soccer (MLS) disputata ieri fra la squadra locale e il Nashville. Il risultato premierà gli ospiti grazie a un gol segnato da David Accam a 4 minuti dalla fine. E per Nashville si tratta della prima, storica vittoria in MLS poiché la franchigia è stata appena ammessa alla lega suprema del calcio USA.Ma l'aspetto agonistico aveva perso senso da prima che venisse dato il calcio d'inizio. Perché a dare significato alla partita giocata al Dallas Stadium sono stati(e del team arbitrale), che si erano inginocchiati al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale inscenando la consolidata protesta contro le discriminazioni razziali nel paese Durante la conferenza stampa del post partita Cannon si è lasciato andare a un lungo sfogo in cui ha definito “disgustoso” l'atteggiamento del pubblico E a supporto suo e dell'atto compiuto dai calciatori e dai giudici di gara sono giunti. Atti dovuti, in un paese che in materia di superamento di discriminazioni verso la popolazione di pelle nera non riesce proprio a compiere lo scatto decisivo.@pippoevai