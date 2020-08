Quella appena conclusa è stata un'altra settimana interlocutoria, in attesa che arrivi il tanto atteso Decreto che potrebbe rappresentare una vera e propria ancora di salvezza per lo sport italiano.Dopo il Campodarsego, infatti, anchesono state costrette ad alzareed hanno rinunciato all'iscrizione al prossimo campionato di C. Defezioni che rischiano solo di anticipare quello che può essere un. A patto che, ovviamente, le istituzioni governative non aprano a quei provvedimenti,, che lo sport continua ad invocare a gran voce.A lanciare l'allarme, ancora una volta, l'ennesima, è, che sta continuando acon le unghie e con i denti per tenere a galla la Serie C, una categoria troppo spesso dimenticata ma che rappresenta la vera anima del calcio sul nostro territorio. Queste le parole del numero uno della Lega Pro al termine del Consiglio Direttivo: ''Sono dispiaciuto per i tre club che non si sono iscritti, ma c'è da dire che si è comunque rilevato un alto numero di iscrizioni anche in un periodo difficile per tutto il Paese, ciò si deve principalmente alla capacità attrattiva della Lega Pro e del suo campionato oltre alle misure adottate come l'abbassamento dei costi.. In autunno, a questo, si aggiungerà la. Nel Decreto di agosto ci dovrebbero essere delle risposte sul credito d'imposta e sulle procedure per la cassa integrazione. Abbiamo riconfermato la necessità di verificare le misure del protocollo sanitario così come la necessità della riapertura graduale degli stadi. Tutti temi che la settimana scorsa sono stati esposti dalla Lega Pro e dal Comitato 4.0, che riunisce le leghe di basket e di pallavolo, maschili e femminili e l’atletica, ai Ministri Gualtieri e Spadafora.''.