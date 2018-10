Fino a qualche anno fa, la festa di Halloween veniva celebrata solo negli Stati Uniti e in Canada. Oggi, invece, anche in Europa e in Italia i bambini girano di casa in casa chiedendo "dolcetto o scherzetto", travestiti da fantasmi, zombie o scheletri. In attesa di questa sera, anche tanti calciatori e club hanno voluto festeggiare sui social questa ricorrenza. Da Cristiano Ronaldo, che ha postato una foto "mostruosa" della sua famiglia, allo zombie che spaventa l'Inter, fino ad arrivare agli scherzi di casa Paris Saint-Germain. Nella nostra GALLERY tutte le trovate più divertenti per questo evento.