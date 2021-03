Ormai è un dato di fattoQuella di Verona poteva frenare qualsiasi squadra ma non quella di Stefano Pioli. Che è riuscita a sfoderare una prova di forza nonostante l'assenza di 6 titolari. I rossoneri hanno dominato il Verona a domicilio grazie alla straordinaria giornata di grazia d. Gli eroi del Bentegodi sono riusciti nell'impresa di non pesare le assenze di due giocatori fondamentali come Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu.- “Ci mancavano tanti giocatori importanti ma abbiamo fatto vedere ancora una volta di essere un gruppo, una famiglia, reagendo alle situazioni difficili – ha dichiarato nel dopo gara Krunic –. Devo ringraziare la società che ha fiducia in me. In passato ci sono stati momenti brutti, sono stato male mentalmente, non avevo tanta fiducia in me, ma ora mi sto riprendendo. Posso aiutare la squadra in diversi ruoli”. Il centrocampista bosniaco è un professionista serio, il tipico giocatore che un allenatore vorrebbe sempre con se. Antepone l'interesse del gruppo a quello personale dando massima disponibilità nel giocare in ruoli diversi.Quell'arcobaleno su calcio di punizione è lla miglior risposta nel momento più complicato.La finta con la quale ha disorientato Ceccherini prima di esplodere il destro incrociato è un pensiero da attaccante e non certo da terzino.“Sono felice per questo primo gol in campionato, ma molto di più -ha dichiarato il portoghese- per la prestazione della squadra. Per me non è facile cambiare posizione tutte le partite, ma voglio dare il meglio per il Milan. Il gol? L’ho provato in allenamento... ”. Diogo ha avuto una traiettoria particolare: una partenza convincente, due partite giocate male contro Genoa e Spezia e alcune certezze che sono venute meno. Orala sfida al suo passato: “Tornare a Old Trafford è un’occasione speciale, non posso mentire. Sono contento di rivedere i compagni e uno stadio che mi ha dato tanto. Ma ora sono un giocatore del Milan e se giocherò darò il massimo. Se arriviamo con questa sicurezza, potremo fare bene”.La panchina contro la Roma gli è servita per far uscire quell'orgoglio e e quella personalità necessaria per chi ha i gradi del capitano. Alessio vuole far parlare solo il campo, le critiche ricevute hanno lasciato il segno ma possono rappresentare anche lo stimolo giusto per fare quel salto di qualità tanto atteso nelle ultime due stagioni. Ora il Milan ha tre titolari nel ruolo ed è questa una delle più belle notizie per Stefano Pioli in vista del finale di campionato.