Il mercato del Milan inizia a prendere forma, in attesa del giudizio dell'Uefa che arriverà entro il 18 di giugno. Diversi sondaggi per Suso che Gattuso stima ma potrebbe essere sacrificato per fare cassa. Dalla Spagna però arrivano conferme sul forte interessamento per il centrocampista Dani Ceballos del Real Madrid, una pista da seguire con attenzione. Daniele Longo e Marco Demicheli fanno il punto su tutte le operazioni in entrata e in uscita: