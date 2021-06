, creare una squadra con giocatori di qualità che durante l'anno fanno esperienza nei principali campionati europei: dalla Premier alla Liga, passando dalla Serie A dove ci sonoe il napoletanopiù Nikolov in B con il Lecce.? Certo, anche lui è nazionale macedone ma all'Europeo non ci sarà a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subito durante un allenamento con l'Udinese.- Un ex 'italiano', il terzino della Dinamo Zagabria(Parma, Latina, Bari, Crotone e Frosinone), in un'intervista sul nostro sito ci ha raccontato la crescita della Macedonia: "Oggi non è più quella di cinque anni fa, è una squadra in crescita e il ct (Angelovski, ndr) ha creduto fin dal primo giorno che il nostro obiettivo potesse essere la qualificazione all'Europeo. L'ha fatto quando nessun'altro lo pensava. Oggi il gruppo ha più fiducia nel futuro". Un sorriso con la testa proiettata al debutto del 13 giugno contro l'Austria, data da segnare sul calendario per chi fino a. Oggi la Macedonia ha voltato pagina, e vuole continuare a scrivere la storia.: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Risto Jankov (Rabotnicki), Damjan Siskovski (Doxa Katokopia)​.: Egzijan Alioski (Leeds), Egzon Bejtulai (Shkendija), Visar Musliu (Fehervar), Kire Ristevski (Ujpest), Stefan Ristovski (Dinamo Zagabria), Darko Velkovski (Rijeka), Gjoko Zajkov (Charleroi).: Arijan Ademi (Dinamo Zagabria), Enis Bardi (Levante), Darko Churlinov (Stoccarda), Eljif Elmas (Napoli), Feran Hasani (Partizan), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), Boban Nikolov (Lecce), Milan Ristovski (Spartak Trnava), Stefan Spirovski (Aek Larnaca).: Daniel Avramovski (Kayserispor), Goran Pandev (Genoa), Marjan Radeski (Akademija Pandev), Vlatko Stojanovski (Chambly), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Ivan Tričkovski (Aek Larnaca), Krste Velkovski (Sarajevo).- Dopo il terzo posto nel gruppo G dietro a Polonia e Austria e concluso davanti alla Slovenia per gli scontri diretti,13 giugno, ore 18: Austria-Macedonia (Bucarest)17 giugno, ore 15: Ucraina-Macedonia (Bucarest)21 giugno, ore 18: Macedonia-Olanda (Amsterdam). Mille emozioni e fiumi di lacrime al fischio finale: "Per tutti noi è un sogno che si è avverato - ha detto Pandev - questa nazionale è un gruppo di giovani ragazzi che si meritano certe emozioni. Io ho dato tutto, l'età in questi casi non conta". Giusto evidenziarla, però: a 37 anni ha trascinato la sua nazionale al primo Europeo della storia. Goran l'Eterno come Alessandro Magno, perché l'impresa, più o meno, è la stessa.