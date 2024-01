Il fisioterapista di, intervistato dal Corriere dello Sport parla del centrocampista brasiliano,"L’Arthur vero lo abbiamo visto solo nella Liga: adesso non è al top ma lui sa bene che può fare di più. Lo stile di gioco della Fiorentina lo aiuterà e, come ha già fatto al Barcellona, tornerà a esprimersi al meglio"."Il mister è stato fin da subito una figura fondamentale, specie per il rapporto di fiducia che si è instaurato. Arthur aveva bisogno di due cose dopo le ultime esperienze: minuti e fiducia. Lo stile di gioco viola, inoltre, è certamente migliore rispetto a quello di una squadra che gioca sempre in difesa. Gli altri allenatori lo hanno sempre condizionato e non gli hanno mai dato continuità ma con Italiano niente di tutto questo"."Quando a Liverpool si è infortunato al quadricipite gli è subentrata la paura, qualcosa di inconsueto per lui. Quello stop lo ha condizionato perché temeva, una volta guarito, di potersi rifare male. Acqua passata, però. Ora c’è solo Firenze"."Io so solo quello che può fare Arthur… ma è chiaro se la palla passerà sempre dai suoi piedi la Fiorentina avrà più chances: lui sa in ogni momento cosa sia giusto fare"."Nessuno di noi sa cosa potrà accadere domani: questo vale nel calcio così come nella vita. L’unica cosa certa è che lui è contento di giocare a Firenze. Poi quello che accadrà a fine stagione non lo sa nemmeno lui".