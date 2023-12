La rinascita del centrocampista brasiliano Arthur è passata da Firenze e per questo il regista di proprietà della Juventus sta iniziando a lavorare alla permanenza alla Fiorentina. I 20 milioni del diritto di riscatto sono troppo alti, ma ancor più alto, senza decreto crescita, è l'ingaggio che non è sostenibile per il club viola che quindi sta lavorando sia con il giocatore per abbassare le pretese, sia con la società bianconera per abbattere il costo del cartellino e poter spalmare su un contratto lungo 5 anni tutti i costi vivi.