Dall'Inghilterra: Milan, sfumano 5 milioni. Cambia tutto sul fronte Origi, cos'è successo

Redazione CM

Sembrava tutto apparecchiato per l'interruzione del prestito dell'attaccante belga Divock Origi dal Milan al Nottingham Forest, con il classe 1995 diretto al Los Angeles FC sempre in prestito, ma stavolta con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni. Niente da fare, perché nel frattempo il Nottingham ha avuto un imprevisto di non poco conto.



WOOD HA FATTO CRAC - Chris Wood, la punta centrale titolare dei Garibaldi Reds, ha sofferto a pochi giorni dalla chiusura del mercato inglese un infortunio al tendine del ginocchio che lo terrà fuori tra le sei e le otto settimane. Per questo motivo, scrive The Athletic, la società ha deciso di bloccare ogni discorso riguardante Origi, il cui rendimento è stato deludente (0 reti in 9 presenze in Premier League) ma che adesso diventa fondamentale anche solo a livello numerico.



MILAN, ORA CHE SUCCEDE? - Non si fa l'affare da 5 milioni con il LAFC, a meno che da Nottingham non arrivino indicazioni diverse. Ciò non toglie, comunque, che al rientro di Origi dal prestito in Inghilterra si potrà discutere nuovamente una cessione a titolo definitivo del deludente attaccante ex Liverpool, prelevato nell'estate 2022 e autore di appena due reti nella sua annata in rossonero, entrambe ininfluenti ai fini del risultato (vs Monza, vittoria 4-1, e vs Sassuolo, sconfitta 2-5).