È corsa a due in Serie A per evitare di occupare il terz'ultimo posto in classifica, ossia quello che porterebbe alla retrocessione in cadetteria in compagnia di Sampdoria e Cremonese. Coinvolti appunto Spezia e Verona, con il Lecce che si è 'tolto' dalla corsa vincendo in casa del Monza in pieno recupero. L'ipotesi che si debba ricorrere allo spareggio non affatto peregrina: nel prossimo turno sono in programma i seguenti match: Milan-Verona e Roma-Spezia. L'orario e il giorno delle due sfide in questione si scoprirà nella giornata di lunedì.



Al momento la situazione in graduatoria vede Spezia e Verona a pari punti a quota 31: se entrambo le squadre perderanno i rispetti match in trasferta dell'ultima giornata, lo spareggio per decretare l'ultimo club retrocesso diventerebbe realtà. Di seguito la classifica aggiornata dopo i match delle 15.