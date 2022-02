Intervistato da fcinter1908.it, l'ex centrocampista dell'Inter, Stephane Dalmat, esprime la propria opinione sui nerazzurri e spiega come a suo modo di vedere, l'attacco di Inzaghi non abbia bisogno di ulteriori rinforzi



“Gosens e Caicedo? Ottimi acquisti. Ma, al di là di chi è arrivato, mi fido della società perché fin qui hanno fatto sempre buone scelte e di sicuro sarà stato così anche stavolta. Dybala all'Inter? In verità no, per me l'attacco dell'Inter va bene così com'è e non ne ha bisogno. Un ricordo su Ronaldo il Fenomeno? È di un altro mondo. Oggi ci sono Messi e Cristiano Ronaldo, che sono fortissimi, ma Ronaldo era un'altra cosa. Oltre al calciatore, ho conosciuto una persona molto umana, simpatica. E' un onore aver avuto l'opportunità di giocare con lui, posso raccontarlo a tutti. Ho tantissimo rispetto per lui”.