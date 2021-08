Il giovane, doporaggiunta edisputato in seguito alla positività al Covid di Cancelo, in attesa di risposte sul futuro, ha dimostrato ancora una volta le proprie grandi qualità connella qualeIlche monitorano la situazione quotidianamente, secondo quanto appreso da Calciomercato.coml’idea è quella di rilevare Dalot, ma senza fretta e senza scossoni, anche perché la fascia destra dei terzini al momentocon Conti in uscita.- I contatti con i Red Devils sono frequenti, per riportare al Milan un prospetto molto interessante che: gli inglesi però vorrebberoe l'ottima prestazione di oggi potrebbbe anche accendereecnico che più volte ha mostratoper il 22enne, grande protagonista in questo pre-campionato.- Nel 4-0 sull'Everton,Dal canto suo il portoghese tornerebbe molto volentieri a Milano, dove ha saputo affermarsi e dove ha un gran rapporto con il tecnico: