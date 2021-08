AMICHEVOLE INTERNAZIONALE VALEVOLE PER LA BETWAY CUP (VINTA DAL WEST HAM):



West Ham – Atalanta 2-0 (all’intervallo: 1-0)



Marcatori: 45’ p.t. Antonio (W), 44’ s.t. Fornals (W)



Assist: 45’ p.t. Benrahma (W), 44’ s.t. Benrahma (W)



West Ham (4-2-3-1): Fabianski (18’ s.t. Areola), Coufal (18’ s.t. Johnson), Diop, Dawson, Cresswell, Rice (18’ s.t. Fredericks); Soucek (18’ s.t. Noble), Fornals, Yarmolenko (18’ s.t. Coventry), Benrahma, Antonio (18’ s.t. Bowen). All. Moyes



ATALANTA (3-4-2-1): Musso (31’ s.t. Sportiello), Toloi (1’ s.t. Lovato), Palomino (11’ s.t. Demiral), Djimsiti (31’ s.t. Scalvini), Maehle (31’ s.t. Ghislandi), de Roon (37’ s.t. Da Riva), Freuler (11’ s.t. Pessina), Gosens (31’ s.t. Pezzella); Pasalic (31’ s.t. Delprato), Miranchuk (11’ s.t. Muriel); Piccoli (11’ s.t. Zapata). All. Gasperini



Arbitro: Stuart Attwell (ING)



Ammoniti: 37’ p.t. Freuler (A)

Espulsi: -