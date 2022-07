Lucien Agoumé alla Cremonese? Ai microfoni de L'Interista è intervenuto l'intermediario Oscar Damiani: "Al momento non ci sono ancora novità sul suo futuro, aspettiamo ancora. Nei primi giorni della prossima settimana arriverà a Milano il suo agente. Sarà lui, assieme al giocatore a decidere e ne parleremo con la società. Cremonese? Sì, è una possibilità e sarebbe una bella opportunità sicuramente, vediamo. Sempre in prestito secco, comunque, come per Radu".