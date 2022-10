Una rockstar in curva Sud. E' quello che è avvenuto domenica sera quando Din curva Sud. Il cantante romano è andato "fuori di testa" per l’ingresso in campo della sua Roma proprio sulle note del suo successo più grande:Di fatto Damiano non manca quasi mai a una partita della squadra di Mourinho. Nonostante le tournèe in giro per il mondo. Di solito è in tribuna. Stavolta ha scelto la Curva, per sentirsi meno “Lonely”. Non è stato riconosciuto da molti grazie un look particolare. Ma col telefonino ha ripreso la magia della Curva.