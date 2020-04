Mikkel Damsgaard si avvia a grandi passi verso l’Italia. Il centrocampista danese è uno degli acquisti di prospettiva già conclusi dalla Sampdoria in vista della prossima stagione, anzi, il giocatore classe 2000 viene considerato uno dei colpi più interessanti tra quelli operati dal club blucerchiato. Qualcuno aveva temuto che l’emergenza Coronavirus potesse complicare o addirittura far saltare la trattativa, ma così non sarà.



Questa almeno è la convinzione dello stesso Damsgaard, intervenuto con il quotidiano norvegese Politiken: “Non so ancora quando accadrà, ma sono abbastanza fiducioso e so che il Nordsjælland e la Sampdoria sono d’accordo sul fatto che dovrei finire la stagione qui prima di trasferirmi in Italia” ha detto il giocatore. “Non ho paura che la cosa salti, niente affatto. Ma ovviamente seguo come vanno le cose in Italia. Gli italiani sono stati così gravemente colpiti durante un periodo terribile per il paese”.