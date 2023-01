Il Pumas ha annunciato di aver rescisso il contratto di Dani Alves, dopo che questi è stato messo in arresto preventivo in Spagna per presunta violenza sessuale.



"Con questa decisione, il club ribadisce il proprio impegno a non tollerare alcun atto da parte di qualsiasi membro della nostra istituzione, chiunque esso sia, per minare lo spirito universitario e i suoi valori. Quella dei Pumas è un'istituzione che promuove il rispetto, il comportamento onesto, dignitoso e professionale dei suoi giocatori, dentro e fuori dal campo", queste le parole del presidente del club.