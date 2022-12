Complimenti a ‘sorpresa’ perdopo la vittoria in Qatar. A farglieli è il brasilianosui social, consapevole che in patria il post del terzino potrebbe essere criticato vista la grande rivalità con l’Argentina. “Non mi importa un ca**o di quello che diranno - ha esordito l’ex compagno della Pulce al-. Questo fottuto Mondiale ha voluto te, il fottuto calcio vuole te e noi che amiamo il calcio ti rispettiamo e. Goditela con la tua famiglia e con quegli stronzi che passano al tuo fianco. Da brasiliano e da sudamericano so che questo è più che vincere quella coppa.Ah e per finire: era di lui che parlava il Dio onnipotente”.