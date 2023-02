L'ex giocatore di Barcellona e Juventus Dani Alves è finito in carcere preventivo per presunta violenza sessuale, ma i suoi guai non si limitano a questo. Il media brasiliano UOL fa sapere che il Pumas, club messicano nel quale Alves militava, ha inviato al terzino una email nella quale si richiede un risarcimento di 5 milioni di dollari.



Il riferimento è a una clausola che "penalizza qualsiasi atto considerato reato dalla legge del Paese in cui è avvenuto". Il Pumas inoltre ha minacciato di rivolgersi alla FIFA e a qualsiasi autorità competente in caso di mancato risarcimento.