Roma, il ritorno di Abraham e la questione Lukaku: il futuro dell'attacco è un rebus

Un anno di calvario, e il ritorno al gol che ha portato un punto prezioso per la Roma nella corsa Champions.ora è tornato davvero dopo il terribile infortunio accusato nel giugno scorso contro lo Spezia. L'attaccante inglese potrà essere un'arma in più nel rush finale che vedrà a breve (probabilmente già giovedì col Leverkusen) il ritorno di Lukaku. E proprio col belga Abraham si contende anche un posto per il futuro.tanto che Pinto lo aveva messo sulla lista dei partenti di lusso per rinforzare il budget estivo. Ora le attenzioni sono minori, ma un buon finale di stagione potrebbe riaccendere i fari inglesi.

Il belga, in caso di qualificazione in Champions, vorrebbe restare.. Per questo si lavora a uno sconto o a un rinnovo del prestito con un iniziale apertura del club inglese che non intende far tornare Big Rom a Londra e non ha offerte importanti per lui fatta eccezione perStrada difficile, ma non impossibile considerata la volontà del giocatore che spesso ha fatto la differenza nelle ultime stagioni sul mercato. In caso di fallimento resterà Abraham, ma sarà necessario l'acquisto di un'altra punta.

De Rossi cerca un attaccante mobile e gradirebbe non poco un profilo allaAnche qui, però, siamo nel campo delle fantasie difficilmente realizzabili. Convincono meno, mentre un'altra ipotesi porta adel Benfica parametro zero. Ulteriore soluzione sarebbe quella di portarein giallorosso per rinforzare il reparto che sarebbe poi completato da Dybala, Abraham, Azmoun (riscatto da 10 milioni) ed El Shaarawy. Ma in queste giornate la necessità di avere un attaccante "fisico"