Cresciuto nel Barcellona, ora cercato proprio dai blaugrana, dal Milan, dalla Roma, dalla Juventus, dal Manchester City e da altri top club europei, Dani Olmo è il faro della Dinamo Zagabria pronto a sfidare l'Atalanta a San Siro. E prima del match di Milano, parla a la Gazzetta dello Sport: "A 16 anni, dopo 6 passati alla Masia mi sembrava fosse arrivato il momento di cambiare aria. Con mio padre abbiamo valutato le differenti offerte e abbiamo scelto quella della Dinamo. Volevano investire su di me, e io ho deciso d’investire su di loro. Tempo 3 mesi ero con la prima squadra, da allora non mi sono mai guardato indietro e ora stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro".



E ORA? - "Il progetto era questo: formarmi come calciatore e poi vendermi bene a una squadra grande. Ancora non è successo ma lavoriamo con quello scopo".



SULLA NAZIONALE - "La notizia della convocazione con la absoluta è stata una doppia gioia, per la cosa in sé e per come mi è stata comunicata: a fine allenamento il mister ha riunito tutta la squadra e ha detto che mi aveva chiamato la Spagna. Mi hanno fatto grandi feste".



SULL'ATALANTA - "Non ho mai giocato a San Siro e sarà emozionante. All’andata con l’Atalanta abbiamo fatto la miglior partita della nostra stagione. Stavolta sarà durissima perché per loro è l’ultima spiaggia".