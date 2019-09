Non ha segnato ma ha illuminato. Assist, magie, colpi di genio:purtroppo a spese dell'Atalanta di Gasperini, travolta da una Dinamo Zagabria impressionante per ritmo e ferocia. Con lo spagnolo a dominare in lungo e in largo, protagonista centrale di ogni azione offensiva, incantevole per leggerezza e numeri: non è una sola partita, èda tempo.- D'altronde, il papà di Olmo a Calciomercato.com aveva confermato di un incontro con la dirigenza rossonera in tempi non sospetti; oggi il ragazzo vede una crescita continua, ha compiuto 21 anni e. Un club di cui riconosce la storia, il prestigio e l'attuale progetto; insomma, il problema non sarebbe il giocatore ma le tempistiche di un'operazione che adesso andrà a complicarsi., la caccia a Dani Olmo si è aperta e la base d'asta a questi livelli di rendimento sfonderà il muro dei 30 milioni: il presidente Mamic prende tempo per aumentare ancora il prezzo, partita dopo partita. E l'asta internazionale è il peggior segnale per il Milan che se vorrà davvero Dani Olmo dovrà fare in fretta, un'operazione lampo oppure il rischio di veder sfumare una bella idea. Sempre più all'altezza, anche della Champions.