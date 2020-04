Una foto postata a Pasqua ha fatto scalpore nell'ormai noto triangolo, divenuto quadrilatero, che coinvolge Wanda Nara, Mauro Icardi, l'ex marito Maxi Lopez e ora anche la sua nuova compagna Daniela Christiansson. Questa volta ad alimentare la fiammella della polemica è stata proprio l'attuale fidanzata di Maxi Lopez che ha postato una foto a tema pasquale con i tre figli avuti dall'attaccante con Wanda e risalente al 2017.



Cos'ha fatto scattare la scintilla della polemica? La foto ritraeva Maxi Lopez e i tre figli vestiti con la maglia del Torino insieme a Daniela in un giardino di una casa sul lago di Como. Un giardino che numerosi fan hanno riconosciuto come quello attuale dove vivono Wanda Nara e Mauro Icardi. Tanti i commenti, tante le smentite, ma il caso rimane aperto. La festa è stata fatta a casa Icardi? Mauro e Wanda hanno comprato la casa che fu di Maxi Lopez? Ma soprattutto avrà una fine questa querelle a distanza?



Per ora eccovi le foto piccanti (come questa storia) sia di Wanda che di Daniela nella nostra gallery.