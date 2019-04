Ancora di proprietà della Roma, Daniele Verde è attualmente un'ala destra del Valladolid, con cui ha segnato 2 gol in 19 presenze in questa stagione nella Liga. Intervistato da Radio MARCA, ha parlato delle differenza tra calcio italiano e spagnolo: "In Italia c'è un gioco più duro, con giocatori più fisici. Qui si gioca di più a calcio. Lì non riuscivo a giocare perché sono troppo 'piccoletto'."