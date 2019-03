Daniele Verde, esterno offensivo di proprietà della Roma in prestito al Valladolid, parla a Onda Futbol della sua esperienza in giallorosso: "Alla Roma ho giocato due anni in Prima Squadra, di cui uno spettacolare, arrivando in Champions. Ovviamente ci siamo riusciti con l'aiuto dei tifosi, perché a Roma si sente molto la partita. Perciò la pressione è alta, ma è una pressione bella, perché ti aiuta e ti trasmette più forza. Per questo motivo chi nasce nella Roma e chi ci arriva si trova sempre molto bene. A Roma si parla molto di calcio perché il calcio piace molto. Mi ricorderò della Roma per tutta la vita".