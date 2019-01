Forse in pochi conosceranno Danielle Knudson, biondissima e bellissima fotomodella canadese, ma soltanto 6 mesi fa la bella Danielle è stata in Italia accompagnata da un giocatore che nella nostra Serie A ha lasciato il segno. Danielle è stata infatti fidanzata a lungo con Alexandre Pato, ma la relazione fra i due è ormai tramontata.



Lei infatti si sta concentrando sul suo lavoro di modella, gira il mondo e ha anche provato ad entrare nel giro del noto brand di intimo e sfilate Victoria's Secret. Ieri Danielle ha letteralmente fatto il botto sui social con le foto della sua ultima campagna in cui posa in topless e in cui gioca con una catena. Postandola su instagram ha aggiunto a commento: "Forgiamo le catene che indossiamo nella vita. Creiamo i nostri limiti, le nostre catene, siamo l’unica cosa che ci trattiene da un futuro di infinite possibilità". Per alcuni scatti in catene, ma senza limiti.