Ha il cognome dell'ex difensore di, ma con lui non c'entra niente. Danielleyè una delle top model più seguite su Instagram, con i suoi 4,7 milioni di follower. Amante del fitness, modella di costumi e di intimo, sui social elargisce consigli sul come stare in forma e sul mangiare sano, ma ama provare i fan postando foto in cui lascia ben poco all'immaginazione.Californiana, di chiare origini latine, un anno faaveva dichiarato che voleva ridursi il seno a causa dei problemi fisici che questo portava. Ma evidentemente ha cambiato idea... Vedere per credere.