La Juve 2023/24 è ripartita con un piglio differente e nuovo. Merito di Magnanelli? La battuta di Federico Chiesa ha sicuramente fatto scatenare gli haters di Massimiliano Allegri, anche interni ai tiofsi bianconeri, ma il cambiamento tattico in realtà l'allenatore livornese aveva già iniziato a programmarlo nel corso della seconda parte di stagione quando il brasiliano Danilo ha iniziato a prendere le redini di una fase difensiva che ha portato, in campo, la Juve al terzo posto finale.





IL PLAY DIFENSIVO - La certezza data alla squadra dalla difesa a 3 ha richiamato in Allegri la vecchia BBC con Bonucci play difensivo affiancato da due marcatori puri. Il rapporto rotto fra il centrale italiano e l'allenatore (che oggi sta culminando in cause legali) ha agevolato la svolta interna con Danilo che ha lentamente scalato le gerarchie interne allo spogliatoio, ma soprattutto in campo dove è diventato lui il nuovo play difensivo della squadra toccando anche più palloni di Locatelli.



STATISTICHE - Negli ultimi 10 anni solo una volta la Juventus aveva iniziato la stagione con una prestazione difensiva così importante con solo 1 gol subito e 2 clean sheet e in cui Danilo è stato sempre fra i migliori in campo della Juve e nella top 11 della giornata di campionato. Fra i difensori però Danilo è nella top 5 per passaggi riusciti (oltre 215), ma soprattutto è il migliore per "passaggi progressivi" (ben 50) ovvero quei passaggi che fanno guadagnare campo alla propria squadra. Sostanzialmente, in media, con le sue giocate la Juve guadagna circa 7 metri di campo (solo Casale fa meglio fra i difensori) e ben 38 passaggi sono stati completati nella trequarti offensiva (al pari di Luis Alberto).







RINNOVO CONQUISTATO - Centralità in campo, leadership nello spogliatoio e fascia da capitano al braccio. Danilo rappresenta il presente, ma anche il futuro della Juventus. Non è un caso, infatti, che nel periodo peggiore della storia del club, sia a livello giudiziale che a livello economico, la Juventus abbia chiuso e completato un singolo rinnovo di contratto, il suo. Danilo ha prolungato a 32 anni fino al 30 giugno 2025 confermando anche che vorrebbe "chiudere la carriera ad alti livelli alla Juve". Se terrà questo rendimento e questa importanza non è escluso che un nuovo prolungamento, l'anno prossimo, possa nuovamente arrivare.