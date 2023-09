La Juventus torna in campo dopo il pareggio contro il Bologna nell'ultimo turno e lo fa al Castellani contro l'Empoli. I bianconeri sono chiamati a dare risposte, dopo il passo falso all'Allianz Stadium tra polemiche e discussioni tattiche. La squadra di Allegri - memore dell'ottima prestazione offerta all'esordio contro l'Udinese - deve vincere per tentare di tenere il passo delle avversarie e non perdere troppo terreno dalla vetta della classifica. Dall'altra parte un Empoli che nelle prime due uscite di campionato ha accumulato due sconfitte e va in cerca dei primi tre punti. Non sarà però facile per la squadra di Zanetti. Alle 20.45 il fischio iniziale del match.



FORMAZIONI UFFICIALI



Empoli (4-2-3-1): Perisan; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Pezzella; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti



Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All: Allegri