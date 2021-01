Danilo, difensore della Juventus, parla a TNT Sports Brasil, soffermandosi sulla corsa alla Champions League: “Mi piace analizzare il gioco in maniera pratica, il gioco stesso, gli schemi, di come raggiungere il miglior livello calcistico. Champions? In prima linea collocherei sempre il Manchester City, il Bayern Monaco e il Liverpool, per me sono tre squadre con idee, con calcio fondamentale, hanno giocatori che hanno abitudine al loro sistema di gioco e ne traggono vantaggio. Ed è diverso da una squadra che si sta formando. E' il modo però di come analizzo il calcio. E' chiaro che la tradizione nel calcio conta comunque molto. E' impossibile scartare Barcellona, Real Madrid per il trofeo”.