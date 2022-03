Danilo, difensore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Salernitana:



"Non abbiamo fatto la nostra migliore partita, siamo contati e abbiamo tanti indisponibili. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, adesso cerchiamo di recuperare nella sosta. Il mio ruolo è la Juve, io non sono mai fuori ruolo. Lavoro per la squadra. Dobbiamo guardare a noi stessi, abbiamo tanta motivazione con l'Inter ma il nostro obiettivo rimane la Champions".