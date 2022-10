Estate 2021, Danilo dice no al Bayern Monaco, la Juve ringrazia. E inizia a discutere del rinnovo di contratto in scadenza nel 2024, con l'obiettivo del brasiliano di legarsi a vita al club bianconero. Trattativa rimandata di volta in volta, fino all'appuntamento di settembre. Che ha registrato una brusca frenata: parti molto distanti, se ne riparlerà più avanti.