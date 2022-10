Quando la Juventus ha iniziato il ritiro c'era un osservato speciale di Allegri: Federico Gatti. Prestito o non prestito? Contatti continui con la dirigenza, l'occhio sul campo per capire se quel ragazzo arrivato dal Frosinone fosse davvero da Juve. Sì, lo era.. Max sorride e alza il pollice, Gatti rimane a Torino.- Senza Bremer ko per almeno 20 giorni , l'allenatore deve ridisegnare la difesa e sta valutando più alternative per la gara di venerdì sera con l'Empoli.. Altrimenti, difesa a tre con il classe '98 che si candida comunque per un posto da titolare.- Federico si allena sempre a testa bassa, non fiata mai e osserva i compagni più esperti per rubare i segreti con lo sguardo. Nello spogliatoio ha un ottimo rapporto con tutti, il brasiliano Danilo si avvicina spesso al ragazzo per dargli consigli e suggerimenti., dallo staff arrivano relazioni positive e si aspetta solo il momento giusto per lanciarlo.- Difficile emergere in una Juve che sta vivendo uno dei momenti più difficile degli ultimi anni, ma Gatti si allena sempre dando il tutto per tutto in campo consapevole che arriverà la sua occasione. Personalità e voglia di sfondare, dopo i sacrifici per una vita e le sveglie puntate alle 4 di notte non ha paura di niente ( QUI la nostra intervista). Lo sa anche, ma per ora il piano della Juve è quello di tenere Gatti a Torino. Sotto l'occhio attento di Allegri, che valuta e studia la soluzione migliore per l'Empoli.