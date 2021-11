Il difensore della Juventus Danilo, dopo la conferenza stampa, ha parlato anche a Sky Sport in vista della sfida Champions contro lo Zenit: "Cosa cambia fra Champions e campionato? Domanda difficile, dobbiamo far sì che non succeda che ci sia questa differenza. Domani abbiamo l'opportunità di dimostrare e far vedere la squadra che siamo. Il ritiro? Serve per essere più uniti e per dimostrare che dobbiamo dare qualcosa in più alla Juve, lasciando anche stare per un po' la famiglia. L'importante ora è ciò che facciamo qua. Siamo delusi, siamo i primi ad esserlo. Ma quello che posso dire è che sarà più semplice restando tutti insieme, abbiamo bisogno dei tifosi e del loro entusiasmo per affrontare al meglio queste gare e rialzarsi".