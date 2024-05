Danilo salta la finale di Coppa Italia? Chi può giocare nella Juventus al suo posto

La Juventus rischia di perderenella partita più importante della stagione. Il difensore brasiliano(1-1 finale), i test fisici non hanno dato buone notixie a Massimiliano Allegri: per il giocatore si tratta di una lesione muscolare, che potrebbe fargli saltare la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta in programma mercoledì 15 maggio alle 21.- L'ex difensore del Manchester City verrà monitorato con attenzione dallo staff medico, le sue condizioni verranno controllate giorno per giorno per capire se riuscirà a recuperare in vista del big match:se il giocatore dovesse rispondere in modo positivo alle terapie. Per questo, la presenza di Danilo nella finale di Coppa Italia è a rischio.

- L'allenatore spera di recuperarlo, ma dovrà valutare anche un sostituto in caso di forfait del capitano bianconero. Se Danilo non dovesse riuscire a riprendersi dal fastidio muscolare, al suo posto potrebbe giocare: sono loro i maggiori indiziati in un reparto nel quale - oltre agli altri titolari Gatti e Bremer - c'è anche Djalo che sta recuperando la condizione migliore e dal suo arrivo dal Lille a gennaio non ha ancora mai debuttato.