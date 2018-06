Si apre il secondo turno del Gruppo C della Coppa del Mondo con la sfida tra Danimarca e Australia, in programma alle 14 alla Cosmos Arena di Samara. Dopo il successo di misura sul Perù nella gara d'esordio, la formazione scandinava vuole ipotecare il passaggio agli ottavi di finale, in attesa della sfida delle 17 tra Francia e Perù. Di fronte l'Australia, uscita sconfitta dal match contro la Francia nonostante una buona prova: decisiva l'autorete di Behich all'81' . I Socceroos vanno a caccia dei tre punti per tornare in corsa per la fase a eliminazione diretta. L'ultimo precedente tra la due squadre risale al 2012: nella sfida amichevole, la Danimarca si impose con il risultato di 2-0.