Torna la Danimarca a Euro 2020."Al 10' della partita (il 10 è il numero di maglia di Eriksen nella Danimarca ndr) metteremo fuori il pallone, fermeremo la partita e faremo un applauso in onore di Eriksen, insieme alla Danimarca" ha dichiarato alla stampa il suo compagno all’Inter Lukaku. Per i danesi, ancora fermi a 0, la sfida è importante per la qualificazione agli ottavi, i Diavoli Rossi hanno l’occasione di salire a quota 6 punti e 'vedere' la fase a eliminazione diretta.: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle; Wass, Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Damsgaard, Braithwaite.Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard; Mertens, Carrasco; Lukaku​