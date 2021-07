Mikkel Damsgaard, giovane centrocampista della Sampdoria e della nazionale danese, ha parlato a due giorni dalla partita con la Repubblica Ceca valida per i quarti di finale di Euro 2020. "Eriksen? Mi sono ispirato a lui al 100%. Lui è uno dei giocatori che ho ammirato di più quando ero giovane. A quel tempo giocavo come un 10, proprio come Christian, e quindi era difficile non ispirarsi a lui". E' stato pazzesco poter stare con Eriksen in nazionale e vedere come si allena. Giochiamo in ruoli diversi, io sono un po' più offensivo di lui, che è un centrocampista centrale. Io sono più un fantasista che gioca tra il centrocampo e l'attacco e cerca di costruire occasioni da gol".