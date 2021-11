DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Stryger Larsen, Kjaer, Christensen; Wass, Norgaard, Lindstrom, Maehle; Skov Olsen, Poulsen, Daramy. All. Hjulmand.



FAR OER (5-4-1): Gestsson; R. Joensen, O. Faero, Askham, Nattestad, Davidsen; Hansson, Vatnhamar, Andreasen, Vatnhamar; Edmundsson. All. Ericson.