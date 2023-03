C'è un pezzo di Italia in campo per Danimarca-Finlandia, match valido per le qualificazioni a Euro 2024 (calcio d'inizio ore 20.45): titolari il difensore del Milan Simon Kjaer e il duo dell'Atalanta Joakim Maehle e Rasmus Hojlund, dall'altra parte c'è il bomber del Venezia Joel Pohjanpalo.



Danimarca (3-4-1-2): Schmeichel; Kjaer, Norgaard, Christensen; Bah, Hojbjerg, Jensen, Maehle; Damsgaard; Braithwaite, Hojlund.



Findlandia (4-4-2): Hradecky; Alho, L. Vaisanen, Ivanov, R. Jensen; Lod, Kairinen, Kamara, Antman; Pohjanpalo, Pukki.