Kaspercommenta in conferenza stampa la sconfitta col risultato di 2-1 contro il Belgio: “L’unica cosa che mi dispiace è il risultato, non posso descrivere l’orgoglio che provo per questa squadra. La qualità che hanno dimostrato quattro giorni dopo aver rischiato di perdere uno dei loro migliori amici… è qualcosa di fantastico. Hanno totalmente dominato la squadra più forte al mondo. Voglio ringraziare tutto il supporto che stiamo ricevendo e tutti coloro che ci stanno aiutando. Significa tantissimo per noi. Con Christian nel cuore e nella testa, sappiamo di essere ancora in corsa. Sappiamo che per lui saranno settimane ancora dure, ma vogliamo continuare per lui. Vogliamo battere la Russia, Euro 2020 non finisce qui per noi”.“È fantastico, il calcio unisce le persone a prescindere dal loro background. Le cose migliori si vivono col calcio, sono due grandi amici e Lukaku è una grande persona. È un amico molto vicino a Christian, siamo tutti una grande famiglia”.“Eravamo preparati per il lato emotivo della partita. Io mi sono commosso sull’inno. Ma una volta iniziata la partita abbiamo usato nel migliore dei modi l’energia che arrivava dagli spalti: la cosa migliore era segnare ed è stato fantastico vedere l’inizio della partita”.“Io lo chiamo Damsinho. Lo conosco da quando era piccolo, ha sempre giocato così, non è una novità per me. Farlo in una partita del genere è fantastico. Non gli importa chi ci sia di fronte, è un calciatore straordinario. È fantastico come il gruppo lo stia facendo crescere”."Non ho ancora potuto controllare il telefono, non ci siamo ancora sentiti".