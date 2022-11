Danimarca e Tunisia si affrontano alle 14 all'Education City Stadium nella sfida che apre il gruppo D. La Danimarca ritrova la Tunisia dopo 20 anni: nell'unico precedente, in un'amichevole disputata nel 2002 in Giappone, vinse 2-1.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Danimarca-Tunisia sarà trasmessa alle ore 14 in diretta tv su Rai 2. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Rai Play oppure sul sito Rainews.it.



PROBABILI FORMAZIONI

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Eriksen; Dolberg, Braithwaite. CT: Hjulmand.



TUNISIA(5-3-2): Dahmen; Drager, Talbi, Bronn, Meriah, Abdi; Laidouni, Skhiri, Slimane; Msakni, Khazri. CT: Kadri.