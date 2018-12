Matteo Darmian potrebbe lasciare il Manchester United al termine della stagione. Il contratto del difensore scade a giugno e l'ex Torino ha "chiamato" le squadre di Serie A interessate al suo acquisto, tra cui Juve e Inter: "Non è stato il miglior inizio di stagione, ma ci sono tante partite per colmare il gap in campionato", spiega Darmian a Sky Sport: "Non subire gol è la cosa migliore per un difensore e per la squadra, dobbiamo continuiamo a lavorare come stiamo facendo durante la settimana. Sono orgoglioso di giocare per il Manchester United, uno dei più grandi club al mondo. L'Italia mi manca, ma al momento sono concentrato sulla squadra".