Matteo Darmian e la Juventus sono vicini, il traguardo è a pochi passi. Ma non è stato ancora tagliato. Perché pur essendoci l'accordo con il giocatore da tempo per 2,5 milioni a stagione e la preferenza totale di Darmian che ha raffreddato altri club interessati, José Mourinho in queste ore ha fatto sapere alla Juve e al giocatore che pretende di più. Vi raccontiamo com'è andata e tutti gli sviluppi nel nostro video.