Il terzino del Manchester United, Matteo Darmian ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo futuro aprendo a un ritorno in Italia e non chiudendo le porte a numerosi club tornando però alla cocente eliminazione dagli ultimi Mondiali: "Eì una macchia indelebile, ma puntiamo a nuovi obiettivi. Faccio parte del gruppo azzurro da tempo, sono tranquillo. Mancini può essere il c.t. ideale. Ventura? Ho letto le sue parole, ma non entro nel merito. Abbiamo dato l’anima per andare in Russia".

Sfumata, anche, per il palo in Svezia.

"Se quella palla fosse entrata forse oggi parleremmo di altro, ma basta piangersi addosso".



Ventura: "Avrei mollato anche con la qualificazione".

"Non saprei, ma non abbiamo giocato contro nessuno. È il pensiero di tutto il gruppo".



Con la Svezia altre 10 volte: quante ne vincerebbe l’Italia?

"La maggior parte. Purtroppo dopo la Spagna è cambiato tutto e dalla Svezia in poi l’ambiente è diventato ostile con tutte quelle voci... Illazioni dalle quali prendo le distanze: “C.t. solo, comandano i leader…”. Il girone si è chiuso secondo previsioni, nessuno può rimproverarci nulla".



Con Mancini via al nuovo corso.

"Può essere la scelta migliore. Come Mou, un vincente. Cercherò di meritarmi una maglia con le prestazioni nel club".



Magari italiano.

"United top, ma è normale voler essere protagonisti. Ho un anno di contratto e non abbiamo parlato di rinnovo, il mio agente sa cosa voglio".



Apre al ritorno?

"Juve, Inter, Napoli o altre, non sta a me dirlo. Nel caso, mi muoverei per la soluzione migliore. Le porte sono aperte".



Già un anno fa avrebbe potuto scegliere l’Italia: perché saltò?

"Fui vicino, ma lo United si oppose ritenendomi incedibile. Un attestato di stima, inoltre io stesso volevo giocarmela dopo un solo anno con Mou".



Premier vs Serie A: come reggere il confronto?

"Tecnicamente il confronto ci sta, da noi mancano gli stadi. È il denaro a fare la differenza, ma la strada è quella giusta. I club stanno facendo bene, doveroso aver fiducia".





GIOCA A FANTACALCIOMERCATO, il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.

Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com.