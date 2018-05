Al traguardo. L'operazione Matteo Darmian alla Juventus è entrata nella fase finale, quella della definizione dei dettagli: il terzino scuola Milan è pronto a tornare in Serie A dopo l'esperienza al Manchester United, Marotta e Paratici ci hanno lavorato da dicembre scorso e adesso sono pronti a completare il suo acquisto. Lavori in corso proprio in queste ore per l'accordo totale, l'ok di Darmian c'è da oltre cinque mesi così come il contratto di 5 anni che attende il terzino, capace di giocare su entrambe le fasce e anche italiano, due fattori che convincono a pieno la Juve.



I DETTAGLI - La dirigenza bianconera auspica di definire tutto entro la prossima settimana, così da far sottoporre alle visite mediche già a inizio giugno sia Darmian che Emre Can, aspettando Perin. Il costo dell'operazione è vicino ai 13 milioni di euro complessivi, così Juve e Manchester United stanno cercando di venirsi in contro con questa cifra che ad oggi è quella accreditata per completare l'affare. José Mourinho ha dato il suo assenso alla cessione di Darmian e si sta concentrando sull'acquisto di Fred dallo Shakhtar per il centrocampo, mentre la Juve chiude per Matteo. Dopo l'esperienza al Toro, i bianconeri lo attendono. Pronti per chiudere dopo mesi di trattative.