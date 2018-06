La speranza è l'ultima a morire, anche ai tempi del mercato. Perché Matteo Darmian ha dato la sua parola alla Juventus da mesi, mostrato fedeltà, fatto di tutto per vestire la maglia bianconera ma ha visto sfrecciare Cancelo davanti a sé negli ultimi giorni: il portoghese è in dirittura d'arrivo a Torino, Darmian sa bene che la Juve ha fatto una scelta ma non ha ancora chiuso le porte anche a un suo acquisto viste le condizioni precarie di Spinazzola. Valutazioni in corso, eppure è chiaro che giorno dopo giorno si raffreddano le chances per Darmian visti i 20 milioni da cui il Manchester United non si schioda.



APERTURA INTER - Non a caso, si è inserita anche l'Inter nell'operazione Darmian. Alla ricerca di un terzino destro titolare, il ds Ausilio ha chiesto informazioni sul laterale in uscita da Manchester ottenendo un'apertura anche da parte dell'entourage del giocatore. Darmian gradirebbe la soluzione, rivuole la Serie A, l'Inter ci pensa e deciderà se e come formulare un'offerta allo United. Di certo non per 20 milioni a titolo definitivo, ma con le condizioni giuste può essere un nome buono del dopo-Cancelo. Intanto su Matteo è spuntata anche l'Inter, la Juve ora è avvisata. Darmian aspetta e spera...