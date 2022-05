Darwin Nunez, attaccante classe 1999 in forza al Benfica, è entrato fortemente nei radar del Paris Saint-Germain. Pezzo pregiato delle Aguias, il numero 9 è inseguito dai club di mezza Europa, incluso il Milan. Il nazionale uruguaiano, in questa stagione, ha collezionato 28 presenze, segnando 26 e servendo 4 assist nel campionato portoghese, e 10 partite condite da 6 gol in Champions League. Numeri importantissimi, che lo rendono, nonostante la giovane età, uno degli attaccanti più appettibili in Europa. Club come Manchester United, Chelsea e Atletico Madrid sulle sue tracce.



OFFERTA DA PARIGI - Secondo quanto riportato da O Jogo, i campioni di Francia starebbero preparando un'offerta pressoché irrinunciabile, che andrebbe ad ammontare intorno ai 120 milioni di euro. Considerando la probabile partenza di Kylian Mbappé, il club parigino non vuole farsi trovare impreparato di fronte a questa evenienza. Ragion per cui, per Les Parisien l'acquisto del numero 9 uruguaiano sarebbe un'esigenza imprescindibile per continuare a competere ad altissimi livelli, provando a conquistare la tanto agognata Champions League.